la squadra biancazzurra non ha potuto nulla contro il Catanzaro di Francesco Moriero che vince 2 a 0 in terra calabrese. Le due squadre partono con due stati d’animo diversi, le aquile calabresi hanno già una squadra consolidata che si prepara ad affrontare il campionato di Serie C da protagonista, dall’altro lato ci sono gli agrigentini che in pochi giorni hanno saputo che dovranno giocare in serie D il prossimo campionato, hanno un nuovo allenatore Giancarlo Betta e hanno iniziato in ritardo la preparazione.mentre i siciliani rispondono con i fratelli Arena in un 4-3-3 prudente. Nonostante i favori del pronostico pendono sui calabresi, è la squadra biancazzurra a provare per prima a sbloccare la situazione con Daniele Arena che impegna il portiere avversario in più occasioni. Forti del tifo caloroso del “Nicola Ceravolo” sono i calabresi però a fare la partita e al minuto 22 vanno in vantaggio con Martignago che insacca di testa a fil di palo un cross di Pagano. I giallorossi controllano bene il resto del primo tempo con l'Akragas che tiene testa ad una squadra attrezzata per la promozione in Serie B.e i ritmi sono più bassi, per i biancazzurri il più pericoloso è Daniele Arena che tira in porta in velocità facendosi parare la conclusione dal portiere Scuffia. Al minuto 72 arriva la doccia fredda per l'Akragas: Martignago supera due avversari e fornisce un assist al neo entrato Diego Silva che sotto porta non sbaglia e insacca il nuovo portiere Pentimone. 2 a 0 Catanzaro e partita quasi chiusa. Gli ultimi minuti scorrono a ritmi blandi con il Catanzaro che amministra il risultato. Gli agrigentini hanno dimostrato una buona forma con le ottime prestazioni di Daniele Conti, nuovo acquisto e i fratelli Arena. Dalla sua parte ha l'alibi di un mercato che ha regalato grandi colpi per i problemi del ripescaggio. La squadra agrigentina è un vero e proprio cantiere a cielo aperto.Scuffia, Daffara, Di Chiara, Vacca, Ridione, Ricci, Pagano (82' Russotto), Facciardi, Fofana (69' Silva Reis), Ilari (78' Maiorano), Martignano. A disp: Bindi, Orchi, Calalvere, Squillace. All. Moriero.Pentimone, Leanza (83' Marino), Bonaffini, Aprile (82' Trofo), Vindigni, Chiavaro, Savanarola, Assenzio, D.Arena, N.Arena, Conti. A disop: Lo Monaco, Cannone, Castaldo, Pierini, Giordano, Butticè, Grova. All. Betta.Martignano 22', Silva Reis 73'.Ammoniti: 23' Assenzio (A), Aprile (A) 63', Marino (A) 92'.