Entrambe le gare partiranno alle ore 20:30 e Livesicilia ne seguirà l'esito con una diretta.

e poi sarà nuovamente calcio vero. Per le formazioni di serie D e Lega Pro domani inizia il primo turno di Coppa Italia e la Sicilia sarà impegnata con due compagini, l'Akragas e l'Acr Messina entrambi impegnati in trasferta rispettivamente contro Catanzaro e Pontedera. Gli agrigentini al 'Nicola Ceravolo' cercano un successo che li proietterebbe ad un secondo turno ancor più storico contro la Ternana. Discorso analogo per il Messina di Grassadonia, neopromosso nella Lega Pro a girone unico, che in provincia di Pisa all'Ettore Mannucci di Pontedera cerca il passaggio del turno dove troverebbe il Cittadella.anche per le altre siciliane che entreranno in gioco nei turni successivi. Il Trapani attende infatti il nome del suo avversario dalla sfida tra Cremonese e Cosenza mentre il Catania, retrocesso dalla A, tra il Sudtirol e il Teramo. Anche il Palermo di Beppe Iachini, chiamato in causa dal terzo turno del 24 agosto guarda con attenzione l'evoluzione della sfida fra Monza e Olginatese, la vincente sfiderà infatti il Modena nel secondo turno con i canarini che si trovano accoppiati proprio con i rosanero.Albinoleffe-RenateVicenza-BassanoJuve Stabia-PratoBenevento-CorreggeseComo-MatelicaReggina-CasertanaSalernitana-AlessandriaL'Aquila-AltovicentinoPisa-RapalloBogliascoSavona-TerracinaVenezia-TarantoCremonese-CosenzaFeralpiSalò-SantarcangeloLecce-FolignoSudtirol-TeramoMonza-Olginatese