PALERMO - Beppe Iachini ha nel cuore il suo 3-5-2, modulo che non cambierà neanche in serie A. Eppure qualche esperimento il tecnico rosanero se lo concede, come l'inserimento di Munoz a destra, in occasione della sfida contro il Calciochiese vinta per 12-0: "In un ritiro così lungo abbiamo valutato altre soluzioni tattiche - dice Iachini in sala stampa - volevo verificare dopo averci lavorato qualche giorno, ma già abbiamo svolto degli allenamenti per certi movimenti sia in fase di possesso che di non possesso. Stiamo valutando tutte queste cose, come Muñoz schierato a destra. E' un difensore esplosivo e sa giocare in posizione. Meglio provarle adesso".

: "Stiamo dando continuità al lavoro dello scorso anno, dobbiamo essere bravi ad interpretare varie situazioni tattiche. Sia la squadra del primo tempo che quella del secondo ha affrontato la partita con lo spirito giusto. Non ha segnato solo Belotti, ma anche gli altri attaccanti. Il test ha una valenza relativa, ma l'importante è lo spirito". Mercato: "Quello che dovevo dire sul mercato l'ho detto per tutti, non solo per Sorrentino. Dovessero arrivare richieste, la palla passerà ai diretti interessati, non certo all'allenatore. Spetterà alla società e al giocatore decidere. A me interessa che chi resta e chi arriva sia coinvolto al 100% nel progetto tattico".