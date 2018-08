, da Pescara a Vercelli. Queste le 21 giornate stilate e Lerici per il Trapani di Roberto Boscaglia che affronterà il suo secondo campionato di serie B consecutivo. Dalla presentazione del calendario di serie B 2014/2015 esce un torneo avvincente per i granata che si troveranno difronte subito un avversario ostico come gli abruzzesi. Il tecnico granata, sul sito ufficiale del club, si è espresso in questo modo: "Come lo scorso anno la prima in trasferta, che ci ha portato anche bene. Sappiamo che il Pescara è una squadra molto forte. Comunque, prima o poi dobbiamo incontrarle tutte, quindi ci prepariamo ad andare a Pescara per la prima di campionato, cercando come sempre di andarla a vincere".vista la contemporanea presenza di 21 squadre. Nel terzo turno ci sarà l'esordio nel nuovo 'Provinciale', avversario di turno sarà il Cittadella. "Non mi piace molto spezzare subito, dopo la prima partita - afferma Boscaglia - ma anche questa è una cosa che prima o poi dovremo fare tutte le squadre. Il Cittadella? È la solita squadra coriacea, forte,organizzata"., ma col Catania allo Stadio provinciale il 16 novembre: "Sarà un gran bello spettacolo - prosegue Boscaglia - per le due tifoserie e dobbiamo godercelo tutto".cè proprio la formazione etnea oltre a Bologna e Livorno "ma il campionato di serie B non è mai scontato. Lo Spezia ha fatto una grande campagna acquisti, anche altre squadre si sono mosse bene e poi ci sono le outsiders che magari all'inizio non vengono molto messe in conto ma sicuramente vorranno dire la loro. Il Trapani? Dovremo fare il nostro, come lo scorso anno, cercando di non mollare mai".1 Pescara-Trapani;2 Riposo;3 Trapani-Cittadella;4 Carpi-Trapani;5 Trapani-Virtus Entella;6 Varese-Trapani;7 Trapani-Latina;8 Trapani Modena;9 Trapani-Crotone;10 Ternana-Trapani;11 Bologna-Trapani;12 Trapani-Brescia;13 Frosinone-Trapani;15 Bari-Trapani;16 Trapani-Spezia;17 Lanciano-Trapani;18 Trapani-Perugia;19 Modena-Trapani;20 Trapani-Avellino;21 Pro Vercelli-Trapani.