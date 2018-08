Dopo aver goduto di due giorni di riposo, il Palermo quest'oggi e' tornato ad allenarsi a Storo. Nei prossimi giorni in programma altre amichevoli per testare i progressi della squadra rosanero. Oggi giornata anche di conferenze stampa, ha parlato il centrocampista Robin Quaison: "Mi trovo bene qui, tutti mi stanno aiutando - dice il ghanese di passaporto svedese - sono molto carini con me, anche lo staff. Stanno mostrandomi come giocare e mi trovo molto bene. Ci sono un paio di compagni che mi stanno aiutando tanto, penso a Lazaar, Maresca, Ujkani e Ngoyi. Tra di noi parliamo in inglese".: "Sì, credo e spero di poter giocare da trequartista. Il mister mi vuole a centrocampo, farò del mio meglio ma se avrò la possibilità di giocare lì farò il massimo. Somiglianze? Non credo ci siano somiglianze, ma mi piacciono Robinho e Anderson del Manchester United. Il gol non è nel mio DNA, non è proprio la mia caratteristica principale, ma mi piacerebbe poter segnare per il Palermo"., il Palermo sarebbe interessato ad un suo ex compagno di squadra all'Aik: "Igboananike al Palermo? Non so, è un buon giocatore, è veloce e segna spesso. Non so se dovesse essere felice di venire o se la società dovesse prenderlo. Non saprei dire con quale compagno mi trovo meglio in mediana, sono passate solo due settimane e non ho affinato una particolare intesa con loro. Sono giocatori di livello e sarei felice di giocare con loro".. Sono quasi 2500 gli abbonamenti finora sottoscritti: nella giornata di oggi sono state stipulate circa 800 tessere, la metà delle quali presso l'ufficio abbonamenti dello stadio 'Renzo Barbera'.