l'Akragas, del neotecnico Giancarlo Betta, volta pagina e si prepara all'esordio assoluto nella Coppa Nazionale. I biancazzurri sono attesi infatti da un appuntamento storico domenica 10 agosto contro il Catanzaro in Calabria. La formazione agrigentina, che l'anno scorso si è fermata nella finale play off contro la Correggese, proverà dunque a ripartire con un risultato positivo., apre le porte per il secondo turno dove la vincente troverebbe la Ternana, formazione che disputa il campionato di serie B. Un obiettivo storico per i siciliani che vogliono regalare ai propri tifosi una soddisfazione dopo un'estate passata ad inseguire un sogno dall'epilogo triste. Da battere c'è però il Catanzaro di Francesco Moriero che ha chiuso il suo campionato di Lega Pro in quarta posizione.