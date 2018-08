"Stiamo cercando di chiudere per un forte centrale difensivo. Si tratta di un acquisto oneroso, ma lo chiuderemo". Così il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, a margine del test amichevole tra i rosanero e i ciprioti dell'Apollon. "Spolli? E' un grosso centrale, ma non credo che il Catania lo lasci andare via". Il patron rosanero poi affronta l'argomento attaccante: "Bisognerebbe trovare uno forte e giovane ,che non si arrabbi quando finisce in panchina. Hernandez? Se mi offrono venti milioni va via, ma non credo... Quindio resta e ne sono contento".