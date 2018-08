Una gara che metterà alla prova gli eventuali progressi della squadra di Beppe Iachini. Poi domani altra sfida, questa volta contro il Brescia. Insomma, una due giorni di test particolari per i rosanero che devono iniziare ad alzare i ritmi in vista della prossima stagione. Sarà anche l’occasione per vedere in campo Rigoni, uno degli ultimi arrivati in casa rosanero.Il club rosanero sarebbe stato l'unico in Italia ad effettuare nei giorni scorsi un sondaggio per l'attaccante argentino classe '94 del Galatasaray dopo il "fallimento" della trattativa con il Cagliari. Non si è ancora sgonfiato invece il nome di Rolando Bianchi: Iachini lo vorrebbe fortemente, in lui il tecnico rosa vede la giusta alternativa all'ex Kyle Lafferty, ceduto al Norwich all'inizio della sessione estiva. L'alternativa ai rosa è l'Atalanta. Le voci che vorrebbero Bianchi vicino ai nerazzurri sono state confermate ieri anche dal procuratore del giocatore."Non sto più con Tavecchio – dice il patron rosanero - la mia posizione è questa non si va ad alcuna elezione il prossimo 11 agosto e ci si prende un mese per valutare un manager di grande spessore di cui il nostro calcio ha assoluto bisogno. Nè Albertini né Tavecchio, uno è troppo giovane e inesperto, un pesce fuor d'acqua. L'altro conosce la federazione, è navigato ma politicamente in questo momento è in difficoltà di poter operare. Occorre una terza via".