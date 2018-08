Il Palermo ha chiuso infatti col Parma l'acquisto di Zouhair Feddal. Operazione conclusa sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto. Il difensore/centrocampista del Parma, dopo un'esperienza in prestito a Siena è pronto alla nuova avventura in Serie A e lo farà con la maglia rosa del Palermo. Feddal, nella scorsa stagione con la maglia del Siena, ha collezionato 20 presenze. Oggi visite mediche e se poi l'esito sarà positivo, subito in ritiro a Storo con i suoi nuovi compagni. Per il Palermo, finora, non è stato certamente un mercato esaltante, nomi che non stanno infiammando la platea ma la società predica cautela. Nella mattinata di ieri è ufficialmente partita la campagna abbonamenti in casa Palermo. Buona la risposta del popolo rosanero. Così come si apprende dal profilo Twitter del Palermo Calcio, dopo sette ore di vendita, sono già stati rinnovati quasi 400 abbonamenti.