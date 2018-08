Lunedì è ufficialmente partita la preparazione agli ordini di mister Pensabene, il quale come principale obiettivo avrà quello di provare a valorizzare i numerosi giovani della rosa a sua disposizione, sulla scia dell’ottimo lavoro portato a termine dal suo predecessore Corrado Mutolo, ora alla guida del Campofranco. Quest’oggi in programma la prima amichevole in famiglia al “Lo Monaco”., alla ricerca di un secondo portiere, di un jolly difensivo e di un esterno offensivo necessari a puntellare la rosa, dopo l’arrivo di Bonito, Di Franco e Palmiteri. Campagna acquisti a parte, il club sta inoltre procedendo alla definizione dello staff tecnico, con l’ingresso del preparatore dei portieri Francesco Cantafia, con trascorsi anche al Monreale.Lo si evince dalle recenti dichiarazioni del dirigente biancazzurro, Giovanni Castronovo: “Il nostro obiettivo è quello di disputare un egregio torneo d’Eccellenza, provando a valorizzare i ragazzi della nostra rosa. Riuscire a ripetere l’annata precedente rappresenterebbe un successo, tuttavia se dovessimo trovarci nel nugolo di squadre in lotta per la promozione diretta certamente non ci tireremmo indietro”.