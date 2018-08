Parecchie novità e agevolazioni per gli abbonati della scorsa stagione in serie B, che potranno assistere a tutte le sfide della Serie A a partire dal prezzo intero di 150 euro per le due curve. Il costo è pari a quello dei nuovi abbonamenti nella scorsa stagione di Serie B ed è inferiore al valore di 4 biglietti di fascia A. Il risparmio sull'acquisto dei singoli tagliandi per tutta la stagione è di ben 222 euro nelle curve (59%). I tifosi che vorranno invece sottoscrivere un nuovo abbonamento per il prossimo campionato potranno contare su tariffe in linea con l'ultima stagione in massima serie, a partire dal prezzo intero di 190 euro per le due curve. Il costo è inferiore al valore di 5 biglietti di fascia A.Altre agevolazioni per gli under 18 (nati dopo il 01/01/1996) che potranno usufruire di un abbonamento ridotto per tutti i settori (esclusi Autorità Socio Sostenitore e Centralissima), godendo di particolari agevolazioni nelle curve e nella Tribuna Montepellegrino Superiore Laterale. Inoltre gli under 10 (nati dopo il 01-01-2004) potranno usufruire di un abbonamento ridotto al prezzo di 50 euro (esclusivamente per le Curve e Montepellegrino Superiore Laterale). Per tutti i settori (tranne Tribuna Autorità Socio Sostenitore) è previsto anche uno sconto per le donne e gli over 65 (nati prima del 01-01-1949).Questi i prezzi: RINNOVO ABBONAMENTO:Curve: 150€Tribuna Montepellegrino Superiore Laterale: 210€Tribuna Montepellegrino Superiore Centrale: 270€Tribuna Montepellegrino Inferiore Laterale: 265€Tribuna Montepellegrino Inferiore Centrale: 330€Tribuna Laterale: 550€Tribuna Centrale: 820€Centralissima: 1700€Autorità Socio Sostenitore: 3250€NUOVA SOTTOSCRIZIONECurve: 190€Tribuna Montepellegrino Superiore Laterale: 260€Tribuna Montepellegrino Superiore Centrale: 360€Tribuna Montepellegrino Inferiore Laterale: 340€Tribuna Montepellegrino Inferiore Centrale: 400€Tribuna Laterale: 700€Tribuna Centrale: 1025€Centralissima: 2100€Autorità Socio Sostenitore: 3750€