, al massimo 48, per scoprire se l'Upea Capo d'Orlando farà parte delle sedici squadre che nella prossima stagione giocheranno nella serie A di basket. Il club del presidente Sindoni, e più in generale un'intera cittadina, attende dunque il verdetto della Commissione Tecnica della Federazione che deciderà sul buon esito o meno della documentazione presentata dalla società biancazzurra., la speranza è quella ovviamente di poter far esplodere la gioia al più presto. Con l'esito della Com. Te.C ancora in bilico le trattative di mercato sono dunque ferme, sarà infatti necessario sapere in quale categoria i peloritani verrano assegnati. Ma l'Orlandina non è rimasta comunque ferma in questi giorni è ha confermato i nuovi quadri dirigenziali per la prossima stagione portando avanti i lavori all'interno del 'PalaFantozzi' che, nell'eventualità di una promozione in A dovrà soddisfare determinati requisiti.. Il verdetto potrebbe arrivare anche nella giornata di giovedì e a Capo d'Orlando ci si augura solo che arrivino buone nuove dopo la finale play-off persa contro Trento e sopratutto il conseguente addio del coach Gianmarco Pozzecco, quest'ultimo volato a Varese. Adesso si riparte da mister Griccioli, uomo d'esperienza pronto ad una sfida anche nella massima serie, che insieme a Basile e compagni ha già studiato ben due calendari (quello di A e di Lega Gold). Per l'Upea, in caso di risposta positiva dalla Commissione Tecnica, si partirebbe il 12 ottobre in casa contro Pistoia, in caso contrario sarebbe derby contro la neopromossa Fortitudo Agrigento il 5 ottobre in trasferta. Nel centro del messinese sono già in corso i dovuti scongiuri.