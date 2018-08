spero di esserci il prossimo anno. Vedremo quali saranno i programmi, ma c'è l'ambizione di tornare". Lo ha detto Vincenzo Nibali in un video trasmesso alla presentazione della 'Grande Partenza' del Giro d'Italia 2015 nella sede de 'La Gazzetta dello Sport'. "La Corsa rosa - ha aggiunto il vincitore dell'ultimo Tour de France - è stata molto importante perché mi ha lanciato nell'ottica dei grandi giri e del miglioramento costante per arrivare al successo. Ho un ottimo ricordo del Trofeo Laigueglia, per cui mi fa molto piacere che si parta dalla Liguria. Speriamo di vedere anche una tappa in Sicilia".