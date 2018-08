Dopo i numerosi rinnovi arrivati nelle ultime settimane, il club biancazzurro ha rotto gli indugi e ha messo a segno i primi colpi: ad approdare alla corte di mister Pensabene sono il difensore centrale Nicola Bonito, l'esterno offensivo Antonio Di Franco e l'attaccante Gianluca Palmiteri.Il secondo, invece, vanta un passato in club blasonati tra cui Palermo e Gela, mentre la punta, cresciuta nel vivaio del club di viale del Fante con cui ha esordito in massima serie nella stagione 2005-2006, arriva dal Siracusa.pur potendo assicurare qualità anche in serie D, in caso di ripescaggio. Ai tre arrivi potrebbero aggiungersi due innesti di marca carioca. Si tratta dell'attaccante Tiago Fernandes dos Santos, classe '90 con passaporto spagnolo e con trascorsi nel Santos e nel Psv, e del centrocampista Matheus Borges, classe '94 con passaporto italiano.