Il capitano dell'Acr Messina targato Lo Monaco si lega infatti alla società giallorossa per un'altra stagione, ci si augura di successo, nella prossima Lega Pro. A suggellare l'accordo tra l'ormai 40enne punta, con un passato da vagabondo del calcio, e il club dello Stretto è stata una stretta di mano fra 'Re Giorgio' e il direttore sportivo Fabrizio Ferrigno, quest'ultima pubblicata sul profilo Facebook della società.con 211 reti segnate giocando in tutte le categorie professionistiche, con i giallorossi è giunto già a quota 91 presenze e 39 reti. Quest'anno il capitano della formazione di Grassadonia potrà contare inoltre sull'appoggio di un'altra volpe del gol come Sasa Bjelanovic che Ferrigno è riuscito a portare al 'San Filippo' dalla serie cadetta. Si preannuncia dunque una stagione ricca di gol con due bomber che, anche dopo essere approdati ai fatidici 'anta', non hanno perso la voglia di mettere la sfera in fondo alla rete.