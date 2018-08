La seconda fase di preparazione della squadra rosanero durerà fino alla vigilia di ferragosto, una preparazione quindi intensa, fondamentale, in cui gli uomini di Iachini disputeranno varie amichevoli.- c'è un bel gruppo e stiamo lavorando bene insieme. Facciamo quel che ci chiede il mister, dobbiamo continuare su questa strada. Iachini mi è stato molto d'aiuto, quando sono stato fuori quattro mesi per infortunio mi è stato vicino, abbiamo visto quel che non ho fatto bene nella prima parte, così nella seconda parte di stagione ho iniziato a dare il meglio di me".Il club rosanero è interessato a Diego Barisone, difensore classe 1989 dell'Union de Santa Fe. Sulle tracce dell'argentino con passaporto comunitario c'è anche il Sassuolo. Trattative con il Catania, piacciono Rolin e Monzon, parla l'agente di Rolin che conferma le indiscrezioni: "Palermo e Catania in contatto per alcune idee di mercato? So che le due società sono in contatto, ci sono diversi discorsi in ballo – ha detto l’agente Fifa -. Non sono da escludere alcune operazioni sull’ asse Palermo-Catania. Rolin rosanero? E’ una possibilità, il Palermo potrebbe fare un’operazione in difesa e Rolin può essere un giocatore di loro gradimento. Credo che sia apprezzato dai rosanero, ne hanno parlato ma non c’è niente di concreto al momento".