. Per l’ex centrocampista del Chievo siglato un accordo triennale, lunedì sarà presentato alla stampa direttamente a Storo, in Trentino, sede della seconda parte di ritiro dei rosa. “Sono molto felice di arrivare a Palermo dopo una lunga trattativa. Spero di fare felici i tifosi rosanero – ha detto Rigoni a stadionews - Grazie a tutti i tifosi del Chievo e a tutto il mondo Chievo...Grazie”. Rigoni è il jolly di centrocampo che voleva Iachini, uno specialista in salvezze. Adesso capitolo difesa: il Palermo cerca rinforzi in casa Catania. Dopo l'indiscrezione che voleva i rosanero interessati al difensore Rolin, adesso il club di Maurizio Zamparini starebbe cercando l'affondo per portare in rosa Fabian Monzon., al momento la risposta del Catania è stata negativa. Monzon viene infatti valutato dalla società etnea 6 milioni di euro e sarebbe un punto fermo della formazione di Pellegrino. La prossima settimana, però, Ceravolo vorrebbe incontrare Cosentino per cercare di arrivare ad un accordo. Chiesto anche Spolli, ma il centrale vorrebbe restare rossazzurro a meno di offerte importanti. Intanto come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna il Palermo, dopo aver chiuso e ufficializzato l'acquisto di Luca Rigoni dal Chievo, ha praticamente preso il centrocampista austriaco di origine nigeriana Lybosa Edokpolor, 17enne dell'FC Alpe Adria.contro i rosa attirando così le attenzioni della dirigenza del Palermo. In uscita c’è il portiere Viviano che interessa alla Sampdoria, indiscrezione confermata dallo stesso Zamparini: “So che la Sampdoria ha un interesse verso il calciatore – dice il patron rosanero - il mio direttore sportivo sta parlando con la Sampdoria da due giorni ma non so a che punto siano”.