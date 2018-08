ARBITRO: Daniel Amabile di Vicenza;





seppur con una sconfitta, per il Trapani di Roberto Boscaglia che al "Sergio Pittoni" di Imponzo concludono l'amichevole con l'Udinese di Andrea Stramaccioni sul 2-1. I granata, che nemmeno oggi schierano il proprio bomber Mancosu, partono con un undici con in attacco Abate, Iunco e Raimondi. Dall'altra parte i friuliani si schierano con Muriel, Nico Lopez e Dos Santos.La gara si apre subito con il palo del colombiano Muriel che da fuori area trova impreparato Marcone. Sempre il portiere granata devia in angolo un buon tiro di Allan all '8'. La prima conclusione dei siciliani e con Iunco che non impensierisce Brkic. Sempre Trapani in attacco con Aramu che coglie l'esterno della rete su punizione al 23'. Dieci minuti dopo arriva il vantaggio bianconero con Allan. Il brasiliano sfrutta una deviazione decisiva della difesa avversaria e batte con un destro da fuori area Marcone. Prima che si chiudano i 45' c'è spazio per una traversa colta da Raimondi.Nel secondo tempo nei granata si vedono Gomis, Nadarevic, Barillà e Citro. Nell'Udinese il baby fenomeno tra i pali Scuffet anche se ad esaltarsi subito è proprio l'estremo difensore granata in uscita su Muriel e poco dopo su Bruno Fernandes. Al 22' c'è l'esordio anche per il neoacquisto proveniente dall'Atalanta, Scozzarella. Al 31' Geijo di testa segna il raddoppio. Il Trapani reagisce subito e Citro accorcia le distanze otto minuti più tardi, ma ormai è troppo tardi per riuscire a pareggiare.Allan 33', Geijo 32'st, Citro 39'st(primo tempo): Brkic, Heurtaux, Danilo, Bubnijc, Edenilson, Guilherme, Bruno Fernandes, Allan, Riera, Muriel, Nico Lopez.UDINESE (secondo tempo): Scuffet, Heurtaux (34'st Romero), Danilo, Bubnjic (20'st Belmonte), Widmer, Guillerme (42'st Bochniewicz), Bruno Fernandes (17'st Alhassan), Allan (28'st Jadson), Riera (38'st Mlinar), Muriel (20'st Geijo), Nico Lopez (20'st Zielinski). All. Andrea StramaccioniPrimo tempo): Marcone, Lo Bue, Pagliarulo, Caldara, Rizzato, Lombardi, Aramu, Feola, Raimondi, Iunco, Abate.TRAPANI (Secondo tempo): Gomis, Lo Bue, Caldara, Pagliarulo (20'st Martinelli), Rizzato, Falco, Zampa (36'st Abate), Barillà, Nadarevic, Citro, Iunco (20'st Scozzarella). All. Roberto Boscaglia