Il club biancazzurro ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con il difensore Alberto Capuano e col centrocampista Salvatore Giammona, entrambi classe ’96. Si tratta di altre due pedine importanti per lo scacchiere di Pensabene, in attesa dei primi colpi di mercato.targata Sicily by car, oltre che dall’eventuale ripescaggio in serie D. In tal senso non si registrano particolari novità, con ogni probabilità si dovrà attendere la fine di luglio o l’inizio di agosto per quantificare le effettive chances della compagine che riunisce le borgate marinare di Partanna, Mondello e Valdesi.il preparatore atletico Gianluca Lo Cicero e il fisioterapista Giuseppe Massei, già lo scorso anno pedine fondamentali nella cavalcata sino alla finale interregionale play off, hanno trovato l’accordo con la Parmonval e pertanto siederanno in panchina al fianco di Pensabene. Saranno aggregati alla prima squadra, infine, i giovani Caronia, Lentini e Mirto.