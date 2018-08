, il Trapani inizia a far sul serio anche nel mercato in entrata. L'annuncio della permanenza di Matteo Mancosu per un'altra stagione sembra infatti aver donato maggior tranquillità alla società di via Orlandini che, in queste ultime ore, grazie al proprio ds Daniele Faggiano ha messo a segno degli importanti colpi per rinforzare la squadra che si presenterà tra le favorite nel prossimo campionato di serie B, il secondo consecutivo dopo quello esaltante della scorsa stagione.mix fra gioventù ed esperienza, si è recentemente aggregato anche Enis Nadarevic, centrocampista bosniaco classe '87, giunto in Italia grazie al Genoa e poi ceduto in serie B prima al Varese, dove ha militato dal 2010 al 2013, e poi nella scorsa stagione a metà fra Cesena e Bari. Nadarevic, che ha già disputato la prima amichevole nel ritiro di Tarvisio, arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto.ultimo acquisto in ordine di tempo del Trapani. Sul centrocampista di proprietà dell'Atalanta, classe '88, c'era l'interesse di diverse squadre del campionato cadetto ma Faggiano è stato bravo a battere la concorrenza portando in granata, con la formula del prestito, l'ex di Juve Stabia e Spezia che ha fatto il suo esordio nel professionismo grazie al Portogruaro nella stagione 2007/08. Con la stessa squadra veneta ha poi raggiunto la B nella stagione 2010/11. In serie A Scozzarella ha totalizzato tre presenze con la maglia dell’Atalanta nella stagione 2012/13.L'intervento al menisco del ginocchio destro di Maurizio Ciaramitaro è perfettamente riuscito. Il centrocampista palermitano, infortunatosi durante la sessione di allenamento di venerdì, è stato operato presso la clinica Giovanni XXIII di Monastier di Treviso. Ciaramitaro adesso inizierà la terapia riabilitativa che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese.Questo l'attuale undici con cui il Trapani potrebbe presentarsi ai nastri di partenza della serie B:GOMIS; Daì, Pagliarulo, MARTINELLI, Rizzato; Basso, SCOZZARELLA, BARILLA', NADAREVIC; FALCO, Mancosu. All. Boscaglia