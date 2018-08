La Coppa Italia, con le sue sessantotto squadra partecipanti, aprirà i battenti fra poco più di un mese e vedrà impegnati club appertenenti alle prime quattro serie della nostra nazione, dalla A alla serie D. La Sicilia si presenta ai nastri di partenza con cinque formazioni (Akragas, Catania, Messina, Palermo e Trapani) e le prime a scendere i campo saranno quella agrigentini e peloritana vista la loro appartenenza ai campionati di D e Lega Pro., in attesa di conoscere il proprio futuro con un eventuale ripescaggio nella prossima Lega Pro a girone unico, se la vedrà con il Catanzaro dell'ex attaccante dell'Inter Francesco Moriero. La società del presidente Alessi nei prossimi giorni saprà a quale categoria appartiene e di conseguenza potrà allestire una squadra competitiva. Il Messina di mister Grassadonia parte invece con i favori del pronostico, forte anche dalla promozione dalla Seconda Divisione, contro i toscani del Pontedera., in Calabria per l'Akragas e in provincia di Pisa per i giallorossi, e sopratutto in gara unica. Se i biancazzurri dovessero andare avanti troverebbero sulla loro strada la temibile Ternana del bomber Antenucci, andando più avanti fino agli ottavi di finale ci sarebbe invece lo scontro impensabile contro il Napoli dei mostri sacri Hamsik e Higuain. Per il Messina, in caso di una vittoria, si aprirebbero le porte invece di una sfida al secondo turno contro il Cittadella.nella seconda fase è il Trapani di Roberto Boscaglia. I granata, reduci da un ottimo primo campionato di B culminato con la zona play-off sfiorata per qualche punto, attendono il proprio avversario dalla sfida tra Cremonese e Cosenza. In palio per gli uomini di Boscaglia c'è uno scontro diretto con il Verona di Luca Toni al 'Bentegodi' il 23 o il 24 dello stesso mese. Partirà dal secondo turno anche il Catania, retrocesso in B la scorsa stagione, che affronterà la vincente fra Sudtirol e Teramo per guadagnarsi il match contro il rinnovato Cagliari di Zeman.