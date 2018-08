Il club palermitano ha raggiunto un accordo di partnership commerciale e sportiva con l’azienda Sicily by Car, leader nel settore dell’autonoleggio. Sulla falsariga di quanto accade in altri sport (basket e pallavolo in primis), il brand dello sponsor sarà inserito nella denominazione della società, la quale pertanto muterà in Parmonval Sicily by Car. Nei prossimi giorni verranno resi noti i dettagli dell’accordo e il nuovo logo.che permette l’ingresso di liquidità nelle casse della società e consente al tecnico Pensabene di poter sperare in un mercato all’altezza di un campionato di vertice in Eccellenza o di assestamento in serie D, qualora l’ipotesi ripescaggio dovesse trovare effettivo riscontro nelle prossime settimane.Mondello e Valdesi continua a lavorare sul fronte rinnovi. Dopo l’accordo trovato con, tra gli altri, Bennardo, Versaci, Lala e Bognanni, il club biancazzurro ha deciso di confermare anche per la nuova stagione il centrocampista classe ’96 Bartolo Caronia e l’attaccante classe ‘95 Giorgio Stassi.