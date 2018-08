Inserita nel gruppo 2 della fase a gironi, insieme all’Ortigia, all’Ossidiana ed al Terrasini, la Nuoto Catania affronterà alle ore 9.30 di martedì 22 l’Ortigia, alle 15 l’Ossidiana e mercoledì mattina il Terrasini. Il 23 pomeriggio sono previsti i quarti di finale, il 24 semifinali e finali, con il match clou rappresentato dalla sfida per il titolo alle 19.15. “Siamo tra le squadre favorite per arrivare fino in fondo ma non sarà facile – dichiara mister Zoltan Fazekas.per la finale regionale. Dobbiamo puntare esclusivamente sul gioco di squadra e giocare come abbiamo fatto per tutto il campionato, con queste armi possiamo competere per il titolo”. Questi i 19 convocati da mister Zoltan Fazekas: Mario Labisi, Federico Torrisi, Matteo Finocchiaro, Andrea Schilirò, Luca Leanza, Giulio Terminella, Mario Garozzo, Giuseppe Garozzo, Giovanni Forzese, Alessandro Scacco, Luca Castorina, Riccardo Torrisi, Tommaso Scollo, Luciano Palmeri, Andrea Costa, Vincenzo Trantino, Enrico Bambara, Giorgio Terminella, Andrea Maglia.