, ormai sempre più immerso nelle agitate acque del calciomercato. Ceravolo e' costantemente al lavoro e ieri ha incontrato sia Zamparini che Iachini per fare il punto della situazione. C'è da fare luce anche sul futuro di Hernandez, anche se Zamparini e' stato chiaro e ha parlato senza problemi di permanenza del calciatore. "In attacco siamo a posto così - ha detto il patron rosanero - Hernandez, Dybala, Belotti e Vazquez sono grandi giocatori. Mi tengo Hernandez, non ci ho ancora parlato ma gli avevo detto che se non fosse tornato in anticipo la sua stagione sarebbe iniziata male. Non prenderemo Caracciolo, nonostante sia un ottimo attaccante"., sarebbe interessato ad un attaccante che possa essere un'alternativa, il classico jolly da schierare quando la partita lo richiede. E allora i nomi più caldi sono due: Caracciolo e Rolando Bianchi. Per l'airone c'è sempre il consueto problema della saudade di Brescia, operazione per adesso in stand-by.che non rientra più nei piani del Bologna. Il Palermo potrebbe ingaggiarlo proponendo uno scambio con Lores Varela, affare che si può fare e che potrebbe addirittura essere definito a breve. Ma Franco Ceravolo si muove anche alla ricerca di nuovi innesti per la difesa dei rosa. Resta sempre in piedi l'ipotesi di uno scambio con la Sampdoria tra Andrea Mantovani e Andrea Costa. Sempre viva inoltre la pista che porta ad Oscar Duarte del Bruges. Insomma, tante trattative in attesa di definizione.