Dopo i successi nel fioretto arrivano infatti anche soddisfazioni dalla spada azzurra con Rossella Fiamingo, 23 anni, e Enrico Garozzo (25) che a Kazan (Russia) si aggiudicano rispettivamente una medaglia d'oro e una di bronzo. La catanese della forestale nello specifico porta in alto i colori italiani vincendo la finale contro la temutissima tedesca Britta Heidemann, 31 anni, terminata 15-11 e che dopo 20 anni ha riportato il titolo nel Belpaese., con il podio tutto azzurro, dunque anche l'altra specialità segna un nuovo primato. Enrico Garozzo si ferma invece in semifinale contro il sudcoreano Park Kyoungdoou per 15-10. L'ultima medaglia azzurra nella spada risale proprio ad un altro catanese, Paolo Pizzo.