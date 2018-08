Il Trapani di Roberto Boscaglia riparte col piede giusto. Nella prima amichevole stagionale contro i modesti sloveni del NK Sava Kranj i granata devono però attendere il secondo tempo per mettere in chiaro i reali valori messi in campo. Nella prima frazione in campo ci sono quasi tutti i volti nuovi e giovani che il ds Faggiano ha portato in Sicilia, dal portiere Gomis ai trequartisti Aramu e Falco, passando per Caldara, Pastore e Costa. A tenere insieme la nuova covata di talenti del Trapani lo 'zoccolo duro' formato dai veterani Daì, Pagliarulo e Basso.capitate sui piedi di Falco e Abate e lo 0-0 fermo nel tabellone. Nella ripresa Boscaglia mescola un pò le carte ed inserisce un nuovo undici più quadrato con gli innesti di qualità come il neoarrivato Barillà. In avanti c'è l'ex Città di Messina Nicola Citro che dopo appena 2' la mette dentro per il primo gol stagionale del Trapani. A chiudere i conti ci pensa il subentrato Lombardi al 25' con una potente conclusione che si spegne sotto la traversa del portiere sloveno."Un buon test, abbiamo cambiato molto con l'inserimento di tanti giovani ma ho avuto ottime risposte. Sotto l'aspetto fisico siamo ancora indietro, ma è normale che sia così". Adesso i granata sono attesi da un secondo test prima della sfida di sabato prossimo contro l'Udinese di Andrea Stramaccioni alle ore 17 presso lo stadio 'Sergio Pittoni' di Imponzo.