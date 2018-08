, un’ attesa che si fa spasmodica e che innervosisce i tifosi. Per un solo posto la riunione del Consiglio Federale di ieri ha bloccato l’accesso alla società calcistica di Agrigento alla Serie C: escluse Nocerina, Padova e Viareggio., per l’Akragas infatti si prospettano due possibilità: se il Novara viene ripescato nel prossimo campionato di Serie B che in questo momento consta di 21 squadre – numero dispari che non piace a tv e Lega – si libererebbe un posto in Serie C; un altro spiraglio arriva anche da casa Correggese, una squadra che ha diritto adesso a chiedere ripescaggio ma che ha un bel po’ di questioni da risolvere per essere conforme ai vincoli dettati dalla Lega. In questa estate rovente per l’Akragas il problema adesso è che la squadra deve partire per il ritiro di preparazione per il prossimo campionato dall’identità ancora celata che verrà scoperta soltanto ad inizio agosto.come Baiocco e l’allenatore Sottil per disputare il campionato di Serie C. Che cosa farà adesso? Bisogna prendere delle decisioni. Alcuni giocatori di certo non staranno ad aspettare e magari si accaseranno in altre società. I prossimi giorni saranno cruciali in casa biancazzurra.