A dare l'annuncio è la stesso Trapani Calcio attraverso una nota ufficiale: "Il Trapani Calcio comunica di avere ritirato dal mercato il proprio tesserato Matteo Mancosu - si legge sul portale granata - , che pertanto rimane nell’organico della squadra. Il Trapani Calcio esprime il proprio apprezzamento per la dimostrazione di attaccamento alla maglia granata del calciatore, che ne evidenziano la serietà e la capacità di non farsi condizionare dalle sirene di mercato"., con al centro il capocannoniere dell'ultima serie B, si è concluso con l'epilogo sperato dai sostenitori di fede granata che almeno per un'altra stagione potranno ammirare le giocate e i gol realizzati dal proprio attaccante preferito., punta classe '84 che nell'ultima stagione ha segnato la bellezza di 26 reti in cadetteria, si era scatenato l'interesse di parecchi club di serie A (in primis Cagliari, Torino, Verona e perfino il Palermo) ed esteri (con il Leeds del presidente Massimo Cellino che stravedeva per l'attaccante sardo.Il ds Faggiano ha però rimandato al mittente tutte le offerte precisando sempre che Mancosu avrebbe lasciato la Sicilia per la cifra stabilita dal club granata.con l'annuncio della società. Il Trapani, dopo aver sfiorato quest'anno i play-off per la serie A, ci riproverà nella prossima stagione e in tal senso l'apporto di Matteo Mancosu sarà fondamentale. Con un Mancosu ancora in granata il Trapani può dunque essere schierata a pieno titolo fra le prossime pretendenti alla promozione in serie A.