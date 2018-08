La società biancazzurra, infatti, ha deciso di prolungare l’accordo con il difensore Rosario Bennardo, nella passata stagione leader e capitano della formazione sconfitta nella finale play off dalla Fidelis Andria. Un rinnovo importante, che assicura alla difesa una pedina d’esperienza e di sicuro affidamento.anche con il centrocampista, con l’attaccantee con il difensore. Tre conferme che, aggiunte al rinnovo dell’accordo con Versaci, Bognanni e Manfrè, consentono a Pensabene di guardare al futuro con fiducia in attesa dei nuovi arrivi.su cui la dirigenza del sodalizio che unisce le borgate di Partanna, Mondello e Valdesi continua a lavorare. A tal proposito, dopo la scomparsa di Siena e Padova, club che potrebbero ripartire proprio dal primo torneo dilettantistico, si attende la definizione dei gironi della nuova Lega Pro. Sarà quello il momento in cui le speranze di salto di categoria nutrite dalla Parmonval si potranno cominciare a quantificare in maniera realistica.