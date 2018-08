Il giocatore, acquistato a titolo definitivo dall'AIK Solna, ha firmato con i rosa un contratto triennale. Quaison si allenerà immediatamente con i suoi nuovi compagni nel ritiro di Bad."Sono molto contento di essere qui, ho trovato un gruppo unito e pieno di entusiasmo con tanta voglia di lavorare. Ringrazio anche i miei compagni e lo staff tecnico per l'accoglienza. La mia situazione familiare? Mio padre, mia madre e mia sorella sono in Bulgaria ma sono molto felici per me perché sanno che per me è una grossa opportunità. Mio padre non ha un lavoro fisso. Io sono iscritto al'Università a Sofia, alla facoltà di scienze motorie. Ho scelto questo club perché io sono giovane, voglio migliorare, crescere. Sono mancino con delle buone qualità tecniche. Mi inserisco bene, vinco tanti contrasti e cerco sempre di giocare in avanti".A Bad, intanto, oggi sarà il giorno di Abel Hernandez, domani invece arriverà il patron Zamparini. Probabile un colloqui o tra i due per decidere il futuro dell'attaccante uruguaiano.