ROMA - Alexander Kristoff ha vinto in volata la dodicesima tappa del Tour de France, 185 km da Bourg-en-Bresse a Saint-Etienne. Il norvegese della Katusha, quest'anno già vincitore della Milano-Sanremo, ha preceduto lo slovacco Peter Sagan (Cannondale) e il francese Arnoud Demare (Fdj). Sfortunato il tedesco Andrei Greipel, coinvolto in una caduta a un paio di km dall'arrivo. Il siciliano Vincenzo Nibali (Astana) resta in giallo con distacchi invariati: 2'23" su Richie Porte (Sky) e 2'47" su Alejandro Valverde (Movistar).