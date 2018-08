Queste le sue parole, riportate dalla pagina ufficiale di Twitter del Palermo: "Sono orgoglioso di vestire la maglia rosanero. Non vedo l'ora di scendere in campo per il primo allenamento. Ringrazio il Presidente Zamparini per l'opportunità. Devo ripagare la fiducia della società. Zero dubbi: Palermo prima scelta. Mio ruolo? Sono una mezzala, ma sono a disposizione del mister. Posso ricoprire più posizioni".Per Quaison si deve ancora attendere, l’Aik Solna non ha dato il benestare, ci sarà ancora da lavorare tanto. Stando invece ad alcune indiscrezioni di radiomercato, il Palermo sarebbe interessato a David Pizarro, regista della Fiorentina che però potrebbe cambiare aria a causa di un mancato rinnovo contrattuale. È un’idea importante, anche costosa visto che Pizarro ha un ingaggio elevato, ma il Palermo ci pensa, lo corteggia, potrebbe sicuramente sistemare la zona mediana con l’inserimento di un giocatore così esperto. Potrebbe sfumare, invece, a breve uno dei sogni di mercato dei rosanero. L'entourage di Bryan Ruiz, che ha ben figurato nell'ultimo mondiale in Brasile, è partito infatti in direzione Grecia per trattare il passaggio del calciatore all'Olympiakos.Il giovane difensore classe '95, proveniente da una buonissima stagione e da una grande prestazione nell'ultimo torneo di Viareggio, resterà quindi agli ordini di Bosi e della primavera rosanero.