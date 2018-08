, paese in provincia di Udine, per preparare una nuova stagione di successi come quella conclusa con una zona play-off per la serie A sfiorata. Gli uomini di Roberto Boscaglia, dopo la prima sgambata di ieri, hanno svolto una doppia seduta d'allenamento oggi presso la sede in Friuli. Di mattina, i calciatori granata hanno eseguito esercizi di tecnica individuale e a coppia spostandosi poi in palestra. La seduta mattutina si è conclusa con la crioterapia nelle gelide acque del fiume che costeggia l’impianto sportivo. Nel pomeriggio Mancosu e compagni hanno concluso con allenamenti tecnico-tattici.rimane il nodo principale del mercato. La società ieri ha precisato che il calciatore lascerà la maglia granata sono al prezzo stabilito dalla dirigenza di via Orlandini allontanando le voci che vorrebbero la punta sarda sulla strada per il Cagliari di Zeman o il Leeds di Massimo Cellino. Mancosu, 26 gol nell'ultimo campionato di serie B, andrà via dunque solo dietro un'offerta adeguata ed ecco che all'orizzonte potrebbe riaprirsi l'opzione Palermo. I rosanero di Beppe Iachini, al momento nel loro ritiro austriaco, sarebbero fortemente interessati all'attaccante classe '84 dopo aver già tenuto d'occhio il vicecapocannoniere dell'ultima B Pavoletti. Oltre a Mancosu anche l'esterno destro Desiderio Garufo sembra rientrare nei piani tattici del mister di Ascoli Piceno che con queste due pedine rinforzerebbe la sua squadra in vista del prossimo campionato di serie A., dopo l'arrivo dei trequartisti Falco e Aramu, i granata potrebbero però mettere a segno in queste ore un'importante colpo. Matteo Scozzarella, centrocampista classe '88 ex Atalanta e Spezia, potrebbe infatti trasferirsi in Sicilia dopo le ottime prestazioni fornite nell'ultima stagione nella cadetteria. Secondo voci di mercato l'accordo fra il Trapani e il giocatore sarebbe ormai in dirittura d'arrivo. Stabilito infine il calendario delle amichevoli che il Trapani sosterrà in ritiro domenica 20 luglio fino alla fine del mese. I granata saranno impegnati anche mercoledì 23, sabato 26 e giovedì 31 luglio contro delle rappresentative locali.