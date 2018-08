ROMA - "Arrivo a questo primo giorno di riposo, dopo un primo spezzone di Tour frenetico, sono soddisfatto di quello che ho fatto, ma la strada per Parigi è lunga. Mi spiace per chi è caduto e si è ritirato, ma fa parte del mestiere". Così Vincenzo Nibali, in conferenza stampa, il giorno dopo la riconquista della maglia gialla del 101/o Tour de France. "È presto per dire che sono l'erede di Pantani - ha aggiunto -: ho la sua maglia e ho promesso a sua madre Tonina di andarla a trovare dopo il Tour".