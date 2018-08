"Affronto il nono ritiro - ha detto il centrocampista argentino - è il primo in una categoria diversa dalla A, ma ho ancora tanta voglia: risalire è l'unico, grande obiettivo. Non sarà facile e l'aspetto mentale conterà tantissimo, dobbiamo fare di tutto per vincere. Si tratta di una sfida importantissima, tutte le squadre daranno il meglio e vorranno vincere contro il Catania, avremo grandi responsabilità". Izco ha parlato anche dei primi giorni in ritiro a Torre del Grifo: "Pellegrino è un allenatore trasmette voglia e spirito, nulla viene lasciato al caso da parte dell'intero staff, il preparatore atletico Ventrone è un grande professionista. Tempo libero? Gli allenamenti stancano, prevale la voglia di rilassarsi e riposare".