Sul traguardo di Blanches des Belles Filles il messinese dell'Astana ha vinto alla grande riconquistando la maglia gialla, staccando tutti nel punto più duro della salita. Al secondo posto è arrivato il francese Thibaut Pinot distanziato di 15'', terzo Alejandro Valverde a 20''. Poi altri due francesi, Peraud e Bardet e l'americano Van Garderen, tutti a 22'', settimo posto per l'australiano Richie Porte a 25''.Così Vincenzo Nibali ha spiegato il gesto di mettere il pollice in bocca al momento di trionfare sul traguardo di Planche des Beles Filles dopo aver fatto il vuoto alle sue spalle su una delle salite più dure di tutto il Tour di quest'anno. ''Mentre vincevo -ha detto Nibali ai microfoni Rai nel dopogara - pensavo alla mia bambina, mia moglie dice che tutti i giorni mi segue in tv, in silenzio, guarda con gli occhioni le mie interviste alla tv''. Il corridore siciliano è contentissimo per la prova di forza di oggi, ed è dispiaciuto per la caduta e il ritiro del suo maggiore competitor Alberto Contador: ''mi dispiace per Alberto, è stata una bruttissima caduta. Io ero due posizioni dietro, ho avuto una grande paura, andavamo a 65 kmh. Anche per me poteva finire cosi' il Tour. Peccato per Alberto, potevamo fare un grande spettacolo, forse eravamo quelli con più gamba di tutti. Quando è caduto nessuno ha attaccato, ci siamo parlati con Porte, ci siamo anche fermati un attimo. Poi abbiamo proseguito, anche perchè davanti c'era Kwiatkowski con un grande vantaggio per la classifica''. La vittoria ? ''l'abbiamo inseguita tutto il giorno. E' stata una tappa tremenda, anche il tempo brutto non ha aiutato, non c'è mai da stare sereni in queste condizioni, è pericolosissimo. La vittoria è stata bellissima, frutto del grande lavoro di tutta la squadra e di Scarponi specialmente''.