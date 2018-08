TRAPANI - "Il prezzo per la cessione di un tesserato del Trapani, quindi anche di Matteo Mancosu, è stabilito dal presidente della società granata, che decide anche l’opportunità o meno di privarsi del giocatore, in base ad una serie di valutazioni di ordine generale. Il direttore sportivo conduce poi le conseguenti trattative scaturenti dalle decisioni e dalle indicazioni della Società". Così il Trapani in una nota in merito all’ipotesi di cessione dell'attaccante sardo, sulle cui tracce è il Cagliari di Zdenek Zeman.