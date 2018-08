Dopo l’ufficializzazione di mister Pensabene al posto di Corrado Mutolo, lo staff dirigenziale continua a lavorare alacremente per mettere a disposizione del nuovo tecnico una struttura competitiva, a cominciare da una rosa equilibrata e completa in tutti i reparti.da cui potrebbero dipendere le scelte inerenti alla preparazione e alla composizione del parco calciatori. In tal senso, il sodalizio che unisce le tre borgate marinare di Partanna, Mondello e Valdesi continua a tenere d’occhio gli eventuali sviluppi, tuttavia appare oramai certa la presentazione della domanda per partecipare al primo campionato dilettantistico nazionale.la società ha già cominciato a lavorare in ottica mercato. La prima novità si registra in uscita: Ivan Tarantino, infatti, lascia la Parmonval e si accasa alla Castelbuonese, compagine neopromossa in Eccellenza. Una perdita importante che il club biancazzurro dovrà colmare in modo adeguato.