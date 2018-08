Ancora poco e poi si farà sul serio. Già da oggi la squadra rosanero sarà a disposizione di Beppe Iachini. Il ritiro precampionato della ciurma palermitana partirà, infatti, nel pomeriggio da Coccaglio, in provincia di Brescia. Torneranno le partite emozionanti. Tornerà la Juve campione d'Italia al 'Barbera' (il gol di Brienza è un must). Torneranno Roma, Napoli, Milan, Inter. Si riparte con la voglia, con la speranza di fare bene e con l'umiltà. Si riparte con la forza dei piccoli che hanno i mezzi della corsa e dell'entusiasmo per fare bene. Si riparte con la squadra in A, nel rango che più le compete.Nella cittadina, in provincia di Brescia, i rosanero sosterranno una due giorni di test medici e fisici che precederanno l'inizio degli allenamenti prestagionali. Nel pomeriggio di lunedì 14 il Palermo si trasferirà a Bad-Kleinkirchheim, meta abituale dei ritiri precampionato nell'era Zamparini. Gli allenamenti in Carinzia inizieranno la mattina di giorno 15 e termineranno venerdì 25. Dopo due giorni di riposo, i rosanero riprenderanno la preparazione lunedì 28 luglio a Storo, in Trentino, dove rimarranno fino al 14 agosto. Intorno al 4 agosto sono previsti altri due giorni di stop per permettere alla compagine rosanero di rifiatare. Un mese intenso di preparazione per la banda di Iachini che dovrà sciogliere i muscoli con varie amichevoli. Questo il programma, in attesa di definire altri test: il 20 luglio, a Bad-Kleinkirchheim: Palermo-Alpe Adria; il 23 luglio, a Bad-Kleinkirchheim: Palermo-FC Jurmala (Lettonia); il 2 agosto, a Storo: Palermo-Apollon Limassol (Cipro); il 3 agosto, a Storo: Palermo-Brescia; il 10 agosto, a Storo: Palermo-Al Ahli (Emirati Arabi); l'11 agosto, a Storo: Palermo-Al Khor (Qatar).che prima di iniziare a giocare le prime amichevoli attenderanno qualche giorno. Ancora poca chiarezza su un’amichevole importante che la formazione palermitana potrebbe sostenere - stando ad alcune indiscrezioni - contro l’Inter di Walter Mazzarri, ma ancora non ci sono conferme ufficiali.Andiamo alle convocazioni: eccezion fatta per i due ceduti Troianiello e Lafferty, tutta la rosa della scorsa stagione sarà in ritiro. Ovviamente non ci sarà ancora Abel Hernandez che dopo gli impegni della Nazionale uruguayana ai Mondiali in Brasile, avrà qualche giorno di vacanza supplementare. Hernandez partirà per il ritiro rosanero anche se non è ancora certa la sua permanenza. Zamparini continua a ribadire che la "Joya" sarà tra gli attaccanti del Palermo anche la prossima stagione, ma se dovessero arrivare offerte di un certo peso, tutto potrebbe cambiare. Il mercato sin qui per il club di viale del Fante è stato di attesa, ma il Palermo deve affrettarsi a capire se potrà contare su Abel oppure se, in caso di cessione, con chi colmare il vuoto. Di attaccanti validi e alla portata delle casse rosanero per adesso ne girano pochi. Uno degli obiettivi di Ceravolo è sfumato qualche giorno fa, con Pavoletti che ha accettato il Cagliari.tra questi ci sono Viviano e Mantovani. Entrambi, alla fine, andranno via ma allo stato attuale devono rispondere “presente” all’appello di Beppe Iachini. Mantovani potrebbe essere proposto alla Sampdoria in cambio di Costa, giocatore che è già stato allenato da Iachini e che è un vero e proprio jolly difensivo. Da valutare poi le posizioni di altri giocatori come Nelson e Aronica che non raggiungeranno i compagni a Bad. Ceravolo per loro non ha ancora ricevuto offerte. In ritiro raggiungeranno i nuovi compagni anche i primi due acquisti della stagione, Čočev del Cska Sofia (già ufficiale) e Quaison dell'AikSolna (quasi fatta), rispettivamente un trequartista e mediano di rottura. In Carinzia, ma solo nei prossimi giorni, potrebbe arrivare anche De Ceglie, chiesto in prestito alla Juventus.Questa finora la lista completa: PORTIERI: Fulignati, Sorrentino, Ujkani, Viviano. DIFENSORI: Andelkovic, Daprelà, Lazaar, Mantovani, Milanovic, Monteleone, Morganella, Munoz, Pisano, Struna, Terzi, Vitiello. CENTROCAMPISTI: Barreto, Bolzoni, Della Rocca, Di Gennaro, Embalo, Maresca, Ngoyi, Petermann. ATTACCANTI: Belotti, Bentivegna, Dybala, Hernandez, Malele, Vazquez.