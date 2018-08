Così il direttore sportivo dei granata, Daniele Faggiano, in conferenza stampa. L'attaccante sembra comunque sempre più vicino al cagliari di Zdenek Zeman. Il dirigente ha poi ufficializzato l'acquisto del giovane trequartista Filippo Falco. Ufficiale, inoltre, il ritorno di Daniele Martinelli in granata, mentre sembrano sul piede di partenza Christian Terlizzi e Desiderio Garufo: "Di comune accordo con la società - ha spiegato Faggiano, le cui parole sono riportate dal profilo facebook del Trapani - Terlizzi e Garufo non prenderanno parte alla prima fase del ritiro".