Si tratta di Andrea Pensabene, tecnico con alle spalle diverse esperienze in giro per la Sicilia alla guida di Trapani, Messina, Gela, Milazzo, Sciacca e Igea Virtus. Palermitano classe 1958, Pensabene ha allenato, inoltre, Isernia, Martina, Sapri, Paganese, Ebolitana e Turris.: "È un'avventura stimolante, da Mondello è partita la mia carriera da calciatore e ora torno qui da tecnico. Potevo accettare offerte di società di categoria superiore ma ho deciso di sposare il progetto Parmonval. Lavorerò sui giovani, con l'intento di proseguire l'ottimo lavoro di Mutolo, i cui meriti non si possono mettere in discussione".considerando che sino al termine della scorsa settimana l’accordo per il rinnovo di Corrado Mutolo pareva essere ad un passo. A questo punto, l’oramai ex tecnico della compagine che riunisce i quartieri di Partanna, Mondello e Valdesi potrebbe trovare panchina in serie D o in Eccellenza.anche se le mosse di mercato dipenderanno molto dall’eventualità di un ripescaggio nel primo campionato dilettantistico. In tal senso, lo staff societario continua a lavorare per verificare se sussistono le condizioni per tentare di conquistare il salto di categoria dalla porta di servizio, dopo la sconfitta nella finale play off contro la Fidelis Andria.