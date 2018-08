Colpo di mercato per il Trapani, che comunica oggi il tesseramento a titolo definitivo con contratto biennale del centrocampista Antonino Barillà. Classe 1988, cresciuto nella Reggina, squadra con la quale ha disputato nove stagioni tra serie A e B, Barillà vanta anche 7 presenze e due reti con la Nazionale Under 21. Nella scorsa stagione la Reggina, proprietaria del suo cartellino, lo aveva girato in prestito alla Sampdoria in serie A. Nella finestra di mercato di gennaio Barillà è rientrato nella società amaranto collezionando 18 presenze e 3 reti.