Il tedesco André Greipel ha vinto in volata la sesta tappa del Tour de France, da Arras a Reims di 194 km. Per il corridore della Lotto si tratta del primo successo di tappa in questa edizione della Grande Boucle, la sesta in carriera. L'azzurro Vincenzo Nibali conserva la maglia gialla di leader della corsa. "Oggi non ha piovuto, ma c'era tantissima umidità e vento: quindi tanto nervosismo in gruppo", ha spiegato il ciclista messinese. "La corsa è scoppiata ai 15 km dall'arrivo. Queste sono giornate difficili, portano tanto stress mentale e le cadute ne sono la conseguenza".