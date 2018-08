La società , che oggi ha presentato la campagna abbonamenti 2014/2015 e la Fan Card 'Passione Granata', ha colto l'occasione per introdurre i nuovi lavori che rivoluzioneranno nei prossimi mesi il volto dello stadio 'Provinciale'.#lospettacolosiamonoi, questo lo slogan scelto per la campagna abbonamenti e che giustifica la grande stagione che ha portato gli uomini di Boscaglia a sfiorare i play off per la serie A. Ma dietro una grande squadra che una grande società che anche quest'anno si pone obiettivi importanti col supporto di una tifoseria che, in qualunque parte d’Italia sia andata, si è fatta ammirare per il proprio spirito sportivo.ha pensato nello stilare i nuovi abbonamenti e bloccando i prezzi per tutti i settori. I tifosi inoltre fra qualche mese potranno ammirare un 'Provinciale' totalmente rivoluzionato. "Sará una corsa contro il tempo - ha cichiarato la dg Anne Marie Collart - ma puntiamo a giocare la prima gara casalinga di Coppa Italia allo stadio Provinciale". In cantiere c'è innanzitutto una nuova curva da 1.480 posti, vicina al terreno di gioco, un incremento dei posti in gradinata, un nuovo manto in erba sintetica e l'abbattimento delle barriere di recinzione in tutti i settori.migliorerà il comfort all'interno dell'impianto con un occhio ad una nuova cultura sportiva. L’attuale curva, che in alcune parti non garantiva adeguata visibilità, sarà dunque rimpiazzata mentre per quanto riguarda la gradinata, i posti saranno aumentati da 3.452 a 3.834. L’interramento delle panchine e la realizzazione del manto erboso in erba sintetica, a cura della Limonta Sport azienda leader nel settore, sono solo il fiore all'occhiello dei lavori in corso di svolgimento che il Trapani sostiene esclusivamente con propri fondi. Dopo il cosidetto 'lifting' il Provinciale diventerà tra i primi stadi a porsi contro le barriere e gli episodi di violenza. I lavori inizieranno non appena sarà acquisito il parere favorevole da parte dell’Ente proprietario dell’impianto (ex Provincia Regionale di Trapani oggi Libero Consorzio Comunale di Trapani).