L'attaccante sardo classe '84, al momento in vacanza negli Stati Uniti, al suo rientro in Italia valuterà con il suo agente le offerte che nel frattempo sono giunte sul tavolo del Trapani e del ds Daniele Faggiano. Al momento la destinazione più accreditata per il capocannoniere dell'ultimo campionato di serie B sembra portare nella sua città natale. Il Cagliari del neo presidente Giulini avrebbe manifestato maggior interesse rispetto ad altre realtà nazionali, vedi Torino e Verona, e sarebbe pronto a mettere sotto contratto il 'figliol prodigo' con un biennale. Nelle ultime ore sulla punta 29enne però nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci che vorrebbero il Leeds United, proprio dell'ex patron del Cagliari Massimo Cellino, parecchio interessato. Per Faggiano l'intenzione è in ogni caso quella di monetizzare al massimo la cessione di Mancosu senza svendere la punta di diamante del mercato granata.Dopo Gomis e Aramu dal Torino e Caldara dall'Atalanta il Trapani sta per ufficializzare diversi altri colpi in entrata. Il primo è quello a titolo definitivo del difensore Giacomo Corduas. Nato a Napoli il 18 marzo 1994, Corduas ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Juve Stabia (stagioni 2011/12 e 2013/2013) per approdare poi in Serie D al Marcianise, totalizzando nella passata stagione 26 presenze. In rampa di lancio per indossare la maglia granata c'è poi il trquartista Filippo Falco, l'anno scorso protagonista in Lega Pro con il Lecce. In uscita si registra invece l'addio di Luca Nizzetto. Il centrocampista classe '86 ha infatti firmato un contratto con gli emiliani del Modena. Rimarranno a Trapani invece il portiere Richard Marcone, con il Vicenza che ha ceduto l'estremo difensore a titolo definitivo, e il difensore Nino Daì che ha rinnovato per un altro anno giungendo alla sua ottava stagione in granata.La società informa intanto che l'impianto si sta rifacendo il look in vista della prossima stagione. Il priimo step, prima dell'inizio dei lavori, è quello di preparare il cantiere. E presso lo Stadio Provinciale si sta lavorando per eliminare il vecchio manto erboso che sarà sostituito con manto in erba sintetica.Il Trapani si appresta ad affrontare il suo secondo campionato in serie B con la prima fase della preparazione che si svolgerà dal 13 luglio all'1 agosto a Tarvisio, in provincia di Udine. La seconda fase si terrà in un'altra località da definire.