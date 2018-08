Manca solo l’ufficialità, che arriverà giovedì, ma i vertici della società biancazzurra confermano la notizia. L’ex difensore del Catania ha allenato nell’ultima stagione il Cuneo fino all’esonero avvenuto a gennaio. Ben diversa è stata la storia della prima panchina da allenatore per Sottil, nel 2011\12 portò infatti il Siracusa ai vertici del campionato con cui sfiorò la promozione in serie B che non arrivò solamente per i 5 punti di penalizzazione inflitti alla società per motivi finanziari.allenatore rimasto nel cuore dei tifosi biancazzurri. Quasi sicuramente con Sottil approderà nella Valle dei Templi anche Davide Baiocco, giocatore d’esperienza ex Juventus e Catania. Giovedì verranno presentati Sottil e altri quattro giocatori.mentre in Comune verrà approvato in questa settimana il progetto per l’illuminazione dello stadio. La società sta costruendo una squadra da serie C nella speranza che venga accolta la richiesta di ripescaggio, come auspicato ieri dal tifosissimo Angelino Alfano che in questi giorni ha confermato il suo impegno a fianco della società biancazzurra.