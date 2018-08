Entrambi sono stati acquistati dalla società granata a titolo definitivo con un contratto biennale.Nato ad Acquaviva delle Fonti il 14 giugno 1994, Andrea Pastore viene dall'U.S. Città di Pontedera, che lo ha ceduto al Trapani dopo averlo riscattato dall'A.C. Siena. Il giovane difensore ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Siena (24 presenze). Nella stagione 2012/13 ha giocato nell'U.S. Borgo a Buggiano Calcio 1920 in Lega Pro Seconda Divisione (29 presenze, un gol), per passare nella stagione successiva all'U.S. Città di Pontedera, in Prima Divisione, totalizzando 24 presenze e due reti.Nicola Citro, nato a Salerno il 27 maggio 1989, proviene dal Marcianise Calcio (serieD), formazione con la quale nella passatastagione ha totalizzato 32 presenze e realizzato 21 reti. Cresciuto nella Sanseverinese, Citro ha avuto un'esperienza in Sicilia nel Città di Messina, in serie D, nella stagione 2012/2013: 31 le presenze, 10 i gol realizzati con la formazione siciliana.