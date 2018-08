Almeno questa l'intenzione della società di viale del Fante che, dopo diversi giorni di silenzio e possibili trattative, avrebbe messo nel mirino un colpo degno della prossima serie A. Nel taccuino di Franco Ceravolo sembra esserci anche il nome di Brian Ruiz, numero 10 della Costa Rica grande protagonista e vera sorpresa dell'attuale mondiale in Brasile. Per il giocatore, impegnato oggi negli storici quarti di finale contro l'Olanda, la società rosanero avrebbe chiesto informazioni al Fulham, club inglese da cui il costaricense può liberarsi a parametro zero. Ruiz, noto ai tifosi di fede azzurra per essere stato il giustiziere della formazione di Prandelli nel match dei gironi di qualificazione, ha però un ingaggio troppo alto (2 milioni di euro) per il tetto imposto dai rosanero. A pesare sulla valutazione dell'ex Twente e Psv sarà ovviamente anche l'esito dell'esperienza mondiale che con il Costa Rica potrebbe non aver concluso la propria favola.I rosa sembrano infatti in dirittura d'arrivo per l'acquisto dall'Aik Solna del centrocampista ghanese ma nato in Svezia, Robin Quasion. Lo 'Xavi scandinavo', così come viene definito dai suoi tifosi, Quasion è un classe '93 con una buona esperienza internazionale, per aver disputato anche delle gare in Europa League, e un ottimo piede sinistro con cui rifornisce i compagni con cross e passaggi precisi. Il Palermo, che in quel ruolo tiene già d'occhio elementi navigati del nostro campionato come Cigarini dell'Atalanta e Rigoni del Chievo Verona, presenterà un'offerta per lo svedese vicina ai 2 milioni di euro. Tutto fermo al momento sia per Leonardo Pavoletti, attaccante del Sassuolo, che per Luca Marrone, centrocampista di proprietà della Juventus. Per entrambi si attendono positive novità all'inizio della prossima settimana.