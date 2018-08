e nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, potrebbero chiudersi diverse trattive in entrata per la società di viale del Fante. La prima è ovviamente quella che già da diverso tempo vede il club del patron Zamparini vicino alla punta del Sassuolo, Leonardo Pavoletti. L'interesse del Palermo nei confronti del 25enne toscano non è più un mistero e ha confermarlo nei giorni scorsi sono stati, a più riprese, sia lo stesso giocatore che la dirigenza emiliana, con il direttore sportivo Giovanni Rossi., vicecapocannoniere della serie B con 24 reti, potrebbe dunque chiudersi già la prossima settimana, dando dunque la possibilità a Pavoletti di unirsi al gruppo rosanero che il 12 luglio da il via al proprio ritiro estivo da Coccaglio. A pesare sulle sorti della trattativa sarà la volontà del giocatore di andarsi a giocare importanti chance da titolare in una squadra che, dopo la cessione di Kyle Lafferty, necessita di un riferimento che possa andare in doppia cifra anche nella massima serie.l'attuale Palermo "ha già una base con un ottimo allenatore, costruiremo una buona squadra seguendo il modello Atletico". Ecco perchè i rosa proveranno a sferrare l'affondo decisivo per un pezzo pregiato del mercato come Luca Marrone. Il giocatore classe '90 è stato riscattato ieri dalla Juventus nell'operazione che ha portato a titolo definitivo Federico Peluso al Sassuolo. A questo punto a decidere del futuro del 24enne sarà la società di corso Galileo Ferraris, con Marotta che rinnoverà il contratto a Marrone, probabilmente fino al 2019, per poi girarlo proprio al Palermo a titolo temporaneo. Con l'arrivo del prodotto del vivaio bianconero Iachini potrà usufruire di un elemento valido sia sulla mediana che in difesa (Marrone ha giocato anche da centrale nel Sassuolo).Si tratta dell'algerino dell'Inter Saphir Taider. Il giocatore, reduce da un ottimo mondiale con la sua nazionale sconfitta dalla Germania agli ottavi di finale, non troverebbe più posto nella formazione nerazzurra allenata da Mazzarri e la stessa società lo avrebbe messo sul mercato dopo il riscatto dal Bologna. Sul giocatore, oltre a Parma e Lazio, ci sono anche i rosanero che con Franco Ceravolo monitorano la situazione. Il ds in pectore intanto torna con buone notizie dal suo raid in Bulgaria. Per Milen Gamakov, 20enne Under 21 bulgaro definito lo 'Yaya Tourè dell'Est', ci sarebbe l'ok del calciatore a sbarcare in Sicilia. Nelle prossime ore Palermo e Černomorec Burgas, club di Sofia in cui milita Gamakov, potrebbero chiudere la trattativa. In tema di linea verde i rosa infine tengono d'occhio anche l'esterno difensivo dell'Udinese Marco Faraoni. Sull'ex primavera Inter, mandato in prestito al Watford la scorsa stagione, oltre al Palermo ci sarebbero anche Verona, Parma e il Cagliari del neo tecnico Zeman.