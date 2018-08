La dirigenza biancazzurra continua a lavorare sull’eventualità di un ripescaggio in serie D, anche se molto dipenderà dall’effettiva disponibilità di posti nel principale torneo dilettantistico. Bisogna, infatti, tenere conto sia delle altre candidate provenienti dal torneo d’Eccellenza sia delle eventuali defezioni di quelle compagini delle serie superiori che potrebbero proprio ripartire dal quarto torneo nazionale.il sodalizio che unisce le tre borgate di Partanna, Mondello e Valdesi sta già gettando le basi in vista della prossima stagione. Dopo l’addio di Catalano, ora è il momento di pensare allo staff tecnico, a cominciare da mister Corrado Mutolo. Considerando l’ottimo percorso stagionale e gli ottimi rapporti con il club, appare più che probabile una conferma, tuttavia di ufficiale al momento non c’è nulla.sarà il momento di pensare alla rosa. Intento della Parmonval è quello di confermare buona parte del gruppo capace di raggiungere la finalissima interregionale dei play off promozione, oltre ad aggiungere qualche tassello in grado di garantire ulteriore qualità alla squadra. In tal senso, potrebbero rivelarsi fondamentali eventuali partnership con i principali club regionali, Palermo in primis.